Варшава, 13 августа, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 13 августа опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 196 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 скончались еще шесть человек.

Наибольшее количество новых заражений — 33 новых случая — зафиксировано в Мазовецком воеводстве. Наименьшее число случаев (по три новых случая) за последние 24 часа выявили в Любушском и Опольском регионах.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 884 974 случая заражений коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 в стране достигло 75 297.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса.