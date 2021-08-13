Красногорск, 13 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Пассажиропоток на речном транспорте Подмосковья вырос в два раза. Об этом 13 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Речной транспорт

По оценке министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, это произошло благодаря открытию регулярной речной навигации.

«На данный момент маршрутами воспользовалось более 19,5 тыс. человек, а за весь прошлый сезон было перевезено свыше 20,5 тыс. пассажиров», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.