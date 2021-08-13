Киев, , 12:22 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба доволен «нервной реакцией» России, в частности, главы МИД РФ Сергея Лаврова на проект «Крымская платформа».

Дмитрий Кулеба

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 13 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кулеба напомнил, что накануне Лавров посетил Крым и там сделал ряд гневных, по оценке представителя Киева, заявлений о «Крымской платформе».

Далее глава МИД Украины процитировал Махатму Ганди — «сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете» — выразив мнение, что Россия успешно преодолела первые две стадии и находится на третьей, при этом четвертая стадия «обязательно будет».

По словам Кулебы, запустив «Крымскую платформу», власти Украины исправят «историческую ошибку, которая была сделана в первые годы войны с российским агрессором».

«Ранее для Крыма не было создано ни одного механизма системной работы по его деоккупации…», — добавил он.

ИА REGNUMнапоминает, что 12 августа Лавров заявил, что форум «Крымская платформа», который должен пройти 23 августа, является «шабашем». По оценке главы МИД РФ, таким образом Запад «будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Сразу после этого заявления главы МИД РФ Кулеба посулил Крыму «камни с неба».