Москва, 13 августа, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Увеличение трат жителей РФ на непродовольственные товары связано с психологическими моментами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева. Так она прокомментировала новость о том, что в I полугодии жители РФ увеличили расходы на непродовольственные товары, но снизили на продукты питания.

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«Стоит отметить, что, скорее всего, речь идет о перераспределении спроса в сторону отложенного ранее, — сказала Казанцева. — Спрос на одежду был отложен из-за дистанционного характера работы, спрос на внедомашнее питание — из-за имевших место ограничений, а длительное нахождение дома привело людей к мысли об улучшения места, где проводится наибольшая часть времени».

Также, по мнению Казанцевой, увеличение трат жителей РФ на непродовольственные товары, возможно, связано с психологическими моментами.

«Людям хочется как-то улучшить свою жизнь, добавить в неё позитив, что они и делают при помощи увеличения расходов на одежду, обустройство дома, развлечения. Соответственно, при неизменной сумме дохода уменьшились траты на продукты питания, также такое уменьшение трат можно объяснить увеличением расходов на внедомашнее питание», — сказал эксперт.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как в РФ изменятся цены на некоторые продукты питания.