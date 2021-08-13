Чебоксары, 13 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Чувашии аномальная жара пришла чуть позднее, чем прогнозировалось. Так же запаздывает и холодный фронт, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

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По его словам, ранее полагалось, что тропическая воздушная масса накроет регион 12 августа, но это произошло сегодня, 13 августа. В результате накануне погода вместо 35-градусов составила +30…+32 градуса.

По словам синоптика-любителя, холодный фронт тоже чуть запаздывает и ожидается в ночь с 13 на 14 августа. Он принесёт дожди и ветер с порывами до 18 метров в секунду. 14 августа в юго-восточной части Чувашии будет дождливо, температура упадёт до +19…+24 градусов.

Солнечная погода вернётся 15 августа, которую 16 августа сменит жара и может продержаться в течение следующей рабочей недели. Температура будет достигать +35 градусов.

Похолодание, которое ожидалось во второй половине августа, откладывается до 24 августа.