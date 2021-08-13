Саратов, 13 августа, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 21 летальный исход среди пациентов с коронавирусом, также как и накануне. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 13 августа 1977 человек, сообщает региональный минздрав.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за прошлый день 10 мужчин и 11 женщин в возрасте от 56 до 89 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области из числа инфицированных коронавирусом за 12 августа пневмония диагностирована у 99 пациентов, с признаками ОРВИ — 146 человек, у 12 пациентов — бессимптомное течение заболевания.

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