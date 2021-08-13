Тбилиси, , 12:07 — REGNUM Руководство правящей партии «Грузинская мечта» организовало социологический опрос для составления рейтинга кандидатов на пост мэра Тбилиси. Об этом 13 августа сообщил секретарь по связям с общественностью «Мечты» Шалва Папуашвили на брифинге.

Каха Каладзе

Он сообщил, что в ходе опроса жителям столицы предлагали выбрать между генеральным секретарём правящей партии, действующим мэром Тбилиси Кахой Каладзе и председателем партии «Единое национальное движение» Никанором Мелией.

«Голоса распределились между кандидатами следующим образом: Каха Каладзе — 66,2%; Никанор Мелия — 33,8%. Эти цифры показывают, что Каха Каладзе может убедительно выиграть выборы в первом туре», — сказал Папуашвили.

Представитель «Мечты» сообщил, что в ходе исследования, длившегося с 2 по 8 августа, опросили 3446 человек. Погрешность оценивается на уровне 2,2%.

Напомним, в Грузии 2 октября пройдут выборы мэров городов, включая Тбилиси, а также депутатов городских советов.

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