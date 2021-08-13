Киев, , 12:08 — REGNUM В посольстве Грузии в Киеве выразили возмущение тем, что украинская туристическая компания делает туры в Абхазию.

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Об этом сообщает 15 августа «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).

В заявлении дипломатического ведомства говорится, что дружеские отношения между двумя странами в настоящее время находятся на «высоком уровне», но существуют силы, которые хотят вмешаться и навредить отношениям.

Посольство Грузии выражает «крайне негативное отношение» в связи с организациями туров на «оккупированную территорию Грузии», а также информирует, что обратилось в министерство иностранных дел Украины по этому поводу.

В МИД Украины комментариев по этому поводу в настоящий момент не делали.

ИА REGNUM напоминает, что в июле офис президента Зеленского ненадолго «признал» независимость Абхазии. В частности, «ошибка» закралась в сообщении, опубликованном по итогам визита украинского президента Владимира Зеленского в Грузию — в пресс-релизе отмечалось, что Зеленский побывал «на границе с Абхазией». Возможно, именно после этого заявления украинские турфирмы и начали организовывать туры в Абхазию.