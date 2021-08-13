Балашиха, Московская область, 13 августа, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Новый детский сад построят в подмосковной Балашихе. Об этом 13 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Vestnik-obninsk.ru Детский сад

Объект планируется возвести на улице Твардовского. Учреждение будет рассчитано на 80 мест. Ввести детсад в эксплуатацию планируется в 2022 году, отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«Новый детский сад будет включать просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинские кабинеты, административные и вспомогательные помещения. Здание будет отвечать всем требованиям комфорта и безопасности», — сказал Локтев.