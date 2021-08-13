Москва, 13 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Считают выступление сборной России на Летних Олимпийских играх в Токио успешным 63% граждан, отличным — 30%. Отрицательную оценку дали лишь 5% опрошенных, приводит данные ВЦИОМ.

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Более половины жителей РФ (51%), которые следил за Олимпиадой, ответили, что выступление российской сборной соответствовало их ожиданиям. По мнению 30%, сборная выступила лучше ожиданий, по мнению 11%, хуже.

Наблюдая за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, участники опроса чаще всего испытывали гордость за страну (53%), радость (18%), волнение (11%), а также удовлетворение, обиду и разочарование (по 6%).

Опрос по телефону проведен 8 августа 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, за ходом Олимпийских игр в Токио наблюдали по телевидению около поливины жителей России (47%).

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