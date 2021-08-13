Пекин, 13 августа, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Компания Haval представит 29 августа на автомобильной выставке в Чэнду рестайлинговый внедорожник H9. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Bitauto.com Обновлённый Haval H9

Обновленный Haval H9 по сравнению с предшественником получил более крупную радиаторную решётку с хромированными вертикальными вставками и большой передний бампер с отдельными нишами для противотуманных фар.

В салоне новинки появился модернизированный тачскрин мультимедийной системы, новый блок управления климатом, горизонтальные дефлекторы системы вентиляции и виртуальная приборная панель.

В качестве силовой установки у рестайлинговой модели Haval H9 стоит двухлитровый агрегат мощностью 224 л. с. Агрегатируется он с восьмиступенчатым «автоматом». Модель имеет полный привод.

По предварительным данным, начальная версия обновленного Haval H9 будет стоить от 209 800 юаней (от 2,4 млн рублей). На российском авторынке новинка будет представлена в начале 2022 года.

Напомним, актуальная версия Haval H9 продается в России по цене от 2 799 000 рублей.

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