Уфа, 13 августа, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Группе сбытчиков краденных автомобилей вынесли приговор в Башкирии. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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Следствие установило, что в 2016—2018 годах в России орудовала организованная преступная группа, в которую вошли три брата 40, 37, 33 лет и 38-летний мужчина. Следователи считают, что обвиняемые скупали и продавали краденные автомобили.

«Члены преступной группы подыскивали и приобретали дорогостоящие краденные автомобили на территории Российской Федерации, после чего пригоняли их в республику, изготавливали поддельные правоустанавливающие документы, организовывали замену кузовных номеров транспортных средств на номера реально существующих автомобилей, которые были сняты с учета, в связи с выездом за территорию РФ. Далее обвиняемые ставили автомобили на учет в органах ГИБДД, оформляя на подставных лиц, а затем реализовывали добросовестным покупателям», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что всего фигуранты уголовного дела реализовали 14 автомобилей на общую сумму порядка 30 млн рублей. Преступления были выявлены в ходе деятельности сотрудников УФСБ России по Башкирии.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимые не признали.

В результате суд в г. Нефтекамске приговорил двух подсудимых к пяти годам лишения свободы, третьего — к трем годам колонии общего режима.

«33-летний участник организованной группы признан судом невиновным… Следственное управление полагает, что собранные доказательства, свидетельствуют о причастности всех фигурантов к совершенным преступлениям, в связи с чем в настоящее время принимаются меры к обжалованию вынесенного приговора», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии воспитанников детского приюта заподозрили в угоне автомобиля.