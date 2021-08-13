Пенза, 13 августа, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 238 новых носителей коронавируса. По данным общероссийского оперативного штаба на 13 августа, в регионе с начала пандемии подтверждено 59 270 заражений.

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Выздоровели за все время 47 252 ковид-пациента, за сутки — 59 человек. Скончались от COVID-19 всего 1872 жителя, в том числе за последние 24 часа — 20 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе пункты вакцинации от коронавируса, расположенные в торговых центрах «Леруа Мерлен», «Терновский куст», «Высшая лига» и «Горизонт», временно приостановили свою работу.

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