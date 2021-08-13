Анкара, 13 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Количество погибших в результате наводнения и селей, которые были вызваны проливными дождями, в турецких провинциях Кастамону и Синоп, расположенных на черноморском побережье страны, увеличилось до 27. Об этом 13 августа сообщает управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

Philippe Semanaz Наводнение

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«При селях и наводнении в Кастамону погибли 25 человек, двое погибли в Синопе, один пропал без вести в Бартыне», — говорится в сообщении.

При этом накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о 17 жертвах наводнения в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в китайской провинции Хубэй в результате наводнений погиб 21 человек, четверо объявлены пропавшими без вести.