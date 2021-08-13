Санкт-Петербург, 13 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Нижегородская школьница ударилась головой об мост во время прогулки на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Об этом 13 августа сообщает издание «Фонтанка».

Mostotrest-spb.ru Горсткин мост через реку Фонтанка. Петербург.

Травму 13-летняя школьница из Нижегородской области получила днем 12 августа во время прогулки вместе с родителями на катере по рекам и каналам Северной столицы. Девочка засмотрелась на виды города с палубы и не заметила, что Горсткин мост у дома Романовской на набережной реки Фонтанки, 100 — низкий. В результате она ударилась головой об него.

«С травмой головы ребенка госпитализировали. Проводится проверка», — говорится в сообщении.