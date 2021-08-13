Ростов-на-Дону, 13 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Житель Кабардино-Балкарии Сослан Беев вступил в террористическую организацию, сидя в колонии, за что получил дополнительный срок. Теперь он будет отбывать еще девять лет в колонии строгого режима. Такое решение принял Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщили 13 августа в пресс-службе судебной инстанции.

Антон Самарский Колония

Было установлено, что в период с 2015 по 2017 годы Беев отбывал наказание в колонии в Калмыкии. При этом он вступил в террористическое сообщество, созданное из осужденных в данном исправительном учреждении. Злоумышленник склонял других осужденных к вступлению в запрещенную организацию и высказывал публично призывы к осуществлению террористической деятельности.

Ранее были осуждены на большие сроки заключения несколько членов этой ячейки, действовавшей в течение нескольких лет в ИК №2 Калмыкии.

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