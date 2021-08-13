Рига, , 11:59 — REGNUM Оценка жителями Латвии деятельности президента Эгила Левитса достигла самого низкого уровня, сообщило гостелевидение страны LTV со ссылкой на итоги социологического опроса.

Так, по данным исследовательского агентства SKDS, только 25% населения Латвии положительно оценивают деятельность президента, а 60% респондентов оценивают ее отрицательно. За все время проведения подобных опросов — это самая худшая оценка, отметили в агентстве.

По словам директора SKDS, социолога Арниса Кактиньша, в последние месяцы Левитс очень непопулярен в стране:

«Когда Левитс вступил в должность, его популярность была на уровне ряда президентов до него. Был такой плюс, но с тех пор его популярность только снизилась».

Отмечается, что Эгил Левитс — первый президент Латвии, чья популярность у жителей страны только падает с момента вступления в должность.