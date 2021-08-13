* талибам — запрещённая в России организация

Москва, 13 августа, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогло захватить афганский город Кандагар из-за бегства правительственных войск, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Борковский Алексей Васильевич Здание МИД России

«Взятие Кандагара показывает то, о чем мы говорили: он взят не в результате боевых действий и мужественного сопротивления афганских войск, а взят в результате бегства той самой афганской армии, которую бодро готовили американцы и натовцы вместе взятые», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем, добавил он, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не в состоянии захватить афганскую столицу Кабул.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляет о захвате Кандагара — второго по величине города Афганистана.

Кроме того, 12 августа боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль город Газни — столицу одноименной провинции в центре Афганистана.

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