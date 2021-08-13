Екатеринбург, 13 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 13 августа на встрече с председателем правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор») Вячеславом Петушенко предложил максимально использовать ресурсы Свердловской области при продлении скоростной автодороги М12 Москва — Казань до Екатеринбурга. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Задача, поставленная Президентом России в рамках развития транспортной инфраструктуры страны, является приоритетной для нас. У Свердловской области высокий строительный потенциал. Регион богат минеральными ресурсами, специалистами и сильными строительными компаниями. Мы можем обеспечить необходимыми материалами не только строительство дороги, проходящей по территории Свердловской области, но и другие ее участки», — отметил Евгений Куйвашев.

На днях губернатор Свердловской области подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросу проектирования и строительства скоростной автомобильной дороги «Казань — Екатеринбург» на территории региона. Ее возглавил заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт. Также в рабочую группу вошел министр транспорта и дорожного хозяйства области Василий Старков, эксперты ряда региональных министерств таких как министерства строительства и развития инфраструктуры, министерства природных ресурсов и экологии, министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка, министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и других. Кроме того, в группу вошли представители руководства ГК «Автодор», специалисты дорожных ведомств и муниципалитетов, по территории которых планируется провести новую трассу.

Планируется, что новая скоростная трасса пройдет по территории Свердловской области со стороны города Дюртюли в сторону Ачита и вольется в федеральную трассу Пермь — Екатеринбург. Чтобы принять увеличившийся поток автотранспорта Пермский тракт будет расширен на всем протяжении до четырех полос с разделением встречных потоков, а у Екатеринбурга до шести полос. Предварительно протяженность нового участка, который будет строить госкомпания в границах Свердловской области, составит 43 километра. Планируемый срок завершения его строительства — 2024 год.

В настоящее время идет обсуждение вариантов трассировки с представителями госкомпании «Автодор», а также предпроектные работы. Госкомпания уже разработала дорожную карту по объекту, выполнила моделирование транспортных потоков, оценила состояние покрытия региональных дорог, попадающих в коридор основной магистрали.

«Куда бы дорога не пришла, особенно такая важная, мы всегда максимально задействуем потенциал региона. Даже если строители приезжают из других областей, они обязательно встают на учет, чтобы налоги шли в бюджет субъекта. И, безусловно, всегда используем имеющиеся в регионе мощности. Это принципиальный вопрос, так как строительство дороги приносит новые рабочие места, способствует развитию бизнеса вокруг нее, росту туристического потенциала. Конечно, без содействия Свердловской области с задачей, которую поставил перед нами президент нам не справится», — подчеркнул Вячеслав Петушенко.

По его словам, у компании есть амбициозные планы к концу года приступить к подготовке площадок под строительство нового участка дороги.