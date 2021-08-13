Ульяновск, 13 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Ульяновске вынесен приговор по уголовному делу о дезорганизации деятельности одного из следственных изоляторов. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Перед судом предстали четыре человека. Правоохранители установили, что днём 9 июня 2020 года двое сотрудников СИЗО-1 управления ФСИН прибыли в одну из камер для проведения планового обыска.

«Находившиеся в камере четверо следственно-арестованных без предварительного сговора применили насилие», — говорят в ведомстве.

Кроме того, в управлении установили, что сотрудников изолятора оскорбляли и им также угрожали.

Железнодорожный районный суд Ульяновска признал мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества»). Они получили от двух лет до двух лет и шести месяцев лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года в Ульяновской области вынесен приговор бывшему заместителю начальника одной из исправительных колоний, которому инкриминировали злоупотребление полномочиями и мошенничество. Его признали виновным.

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