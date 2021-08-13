Четверых ульяновцев осудили за дезорганизацию работы СИЗО
Ульяновск, 13 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Ульяновске вынесен приговор по уголовному делу о дезорганизации деятельности одного из следственных изоляторов. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.
Перед судом предстали четыре человека. Правоохранители установили, что днём 9 июня 2020 года двое сотрудников СИЗО-1 управления ФСИН прибыли в одну из камер для проведения планового обыска.
«Находившиеся в камере четверо следственно-арестованных без предварительного сговора применили насилие», — говорят в ведомстве.
Кроме того, в управлении установили, что сотрудников изолятора оскорбляли и им также угрожали.
Железнодорожный районный суд Ульяновска признал мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества»). Они получили от двух лет до двух лет и шести месяцев лишения свободы.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года в Ульяновской области вынесен приговор бывшему заместителю начальника одной из исправительных колоний, которому инкриминировали злоупотребление полномочиями и мошенничество. Его признали виновным.
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