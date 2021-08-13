Кострома, 13 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Костроме 2-летний ребёнок и двое взрослых пострадали в аварии. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

ГИБДД по Костромской области Авария

ДТП произошло в 13 часов 12 августа на улице Симановского. За рулём автомобиля Volkswagen Polo находилась 33-летняя женщина, её пассажиром был ребёнок. При повороте налево водитель не уступила дорогу машине ВАЗ под управлением 43-летнего мужчины.

В результате столкновения пострадал 2-летний мальчик, водитель и пассажир автомобиля ВАЗ. Травмированным назначили домашнее лечение.

Как ранее писало ИА REGNUM, за первые 7 месяцев 2021 года в Костромской области в 1,5 раза (с 34 до 52) выросло число аварий с участием детей. Ребята нарушили правила дорожного движения лишь в трёх случаях. В остальных случаях виновниками детских травм стали взрослые.