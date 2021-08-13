Рошаль, Московская область, 13 августа, 2021, 11:57 — ИА Регнум. На улице МОГЭС в подмосковном Рошале построят новый стадион. Об этом 13 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Nart09.ru Стадион «Нарт»

Трибуны спортивного объекта смогут вмещать до 2,5 тыс. зрителей. Кроме того, трибуны и административно-бытовой корпус стадиона будут иметь фасады из металлокассет в красной-белой гамме.

«Помимо зрительских мест, комплекс стадиона включит крытое здание для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол, соединенное с блоком открытых трибун и административно-бытового корпуса теплым надземным переходом. Общая площадь здания составит 7350,5 кв. метров», — сказал министр правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.