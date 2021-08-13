Казань, 13 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 13 августа лабораторно подтверждены 24 583 случая инфицирования коронавирусом. За сутки заразился еще 51 человек, накануне — 50, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего выздоровели 21 727 ковид-пациентов, скончались 647 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлению 59 человек, количество летальных исходов возросло на пять.

Госпитализация за прошлый день потребовалась 30 заболевшим, 21 человек лечится на дому. Среди жителей Казани выявили 26 носителей вируса, 10 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, за 12 августа в России от коронавирусной инфекции скончались 815 человек, что является максимальным значением с начала пандемии.

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