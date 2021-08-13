Киев, , 11:57 — REGNUM ЕС должен лишить российский Газпром возможности создавать искусственный дефицит газа, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью польскому изданию BiznesAlert.

Газ для Украины

Фрагменты этого интервью сегодня, 15 августа, публикуют украинские СМИ.

Представитель Киева призвал ЕС добиться отмены экспортной монополии Газпрома и открытия конкуренции за европейский рынок со стороны других поставщиков с востока. Галущенко при этом не уточнил, о каких странах идет речь.

«Это сложный и амбициозный проект, который мог бы реализовать Евросоюз, как практически единственный покупатель газа, который экспортирует Газпром… Здесь очень важна роль Германии, а Польша и Украина могли бы быть естественными драйверами этого процесса», — сказал украинский министр.

ИА REGNUM напоминает, что ещё в мае глава украинской госкомпании — оператора ГТС Сергей Макогон заявил, что политика Газпрома по искусственному ограничению поставок в Европу требует внимания антимонопольного ведомства ЕС.

В конце июля Макогон заявил, что в результате ограничения поставок цены на газ в Европе достигли исторического максимума и составляют примерно $500 за тысячу кубометров топлива. Он выразил надежду, что после этой ситуации Европа поймет, что ставить на одного крупного поставщика газа — это большая ошибка.