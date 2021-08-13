Бишкек, , 11:53 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров распорядился отметить тендер на закупку автомобилей для глав районных администраций. Об этом 13 августа сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев в соцсети Facebook.

Садыр Жапаров Gov.kg

«Данное решение принято с учетом непростой экономической ситуации в стране и необходимостью сокращения неприоритетных бюджетных трат, а также мнения общественности вокруг данного вопроса», — отметил Султанбаев.

Он сообщил, что планировалось приобрести 40 автомобилей. На это предполагалось потратить 60 млн сомов (около $700 тыс.).

Стоит отметить, что ранее в Управлении делами президента Киргизии сообщили, что последний раз автомобили для глав районов приобретали от 13 до 15 лет назад. По данным управления, автопарк износился и на постоянный ремонт уходит слишком много средств из бюджета.