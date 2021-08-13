Москва, 13 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Процесс наступления новой климатической эпохи в мире начнется после 2035 года. Об этом 13 августа рассказал Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Климат

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"Четыре основные устоявшиеся модели показывают… одна из них дает нам шансы, что мы после 2035 года начнем возвращаться к балансу климатической системы. И не только вернемся, но и в последующем откроем дверцу, чтобы начать отсчет для новой климатической эпохи, так называемый межледниковый и ледниковый период», — приводит его слова RT.

Также Тишковец уточнил, что течение ближайших лет люди будут приспосабливаться к изменениям условий климата и добавил, что последние не скажутся критическим образом на жизни людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что климатические нормы, обновляющиеся раз в 30 лет, изменятся в России в 2021 году.