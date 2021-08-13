Москва, 13 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. За ходом Олимпийских игр в Токио наблюдали по телевидению около поливины жителей России (47%). Об этом свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ.

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Регулярно смотрели трансляции из Японии по всем видам спорта 11% граждан РФ. Смотрели соревнования, в которых у российской сборной были шансы завоевать призовые места, 5%, только по интересным им видам спорта — 31% опрошенных.

Не следили за ходом Летней Олимпиады-2021 56% российских граждан. Интерес зрителей к ОИ в Токио оказался ниже Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году и в Рио-де-Жанейро в 2016 году — 69% и 64% соответственно.

Телефонный опрос проведен 8 августа 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Токио Юрико Коикэ призвала увеличить долю центрального правительства в возмещении убытков, связанных с проведением Олимпийских и Параолимпийских игр.

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