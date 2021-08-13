Пермь, 13 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили 476 заражений коронавирусом, сообщает 13 августа оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Третий день подряд суточный показатель незначительно, но снижается. Так, 11 августа зафиксировано 478 случаев заражения, 12 августа — 477.

С начала пандемии в регионе выявили 79 217 носителей коронавируса. Оправились от болезни 69 798 пермяков. За последние сутки из больниц выписали в связи с выздоровлением 481 человека, что превышает суточный показатель выявленных зараженных граждан.

На сегодняшний день в COVID-центрах находятся 3580 пациентов. Коечный фонд свободен на 18%.

От коронавирусной инфекции в Пермском крае скончались 3597 человек. За последние сутки подтверждено 28 летальных исходов.