Салехард, 13 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлен 131 новый случай заражения коронавирусом. При этом 15 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 13 августа региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 133 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 13 августа 45 343 заражения коронавирусом. Выздоровели 42 867 человек, 533 пациента с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).