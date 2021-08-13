Ставрополь, 13 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за прошедшие сутки вновь, как и днем ранее, скончались 12 пациентов с COVID-19. Общее число случаев летального исхода от осложнений, полученных после заражения опасной инфекцией, составило 2010, сообщили 13 августа в федеральном оперативном штабе.

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Не снижается и прирост новых случаев заражения. За прошедший день подтверждены тесты на коронавирус у 341 жителя края. Общее число носителей инфекции достигло 68 905 человек. Из них сумели справиться с болезнью 58 595 пациентов, в том числе 161 — за последние сутки.

В настоящее время болеют COVID-19 на Ставрополье 8300 человек, им оказывают помощь в 39 стационарах и амбулаторно.