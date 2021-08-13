Ульяновск, 13 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Ульяновской области подвели предварительные итоги программы детского туристического кешбэка. Его выплатили 3,6 тыс. раз, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На отдых

В регионе в программе участвует 21 организация детского отдыха и оздоровления. В Ульяновской области возможностью получить кешбэк воспользовались порядка 3600 раз. Средняя стоимость путёвки составила 12 тыс. рублей, общая сумма приобретённых путёвок — 43 млн рублей.

Напомним, что в России родителям при покупке путёвки в лагеря в течение пяти дней возвращается 50% от стоимости, максимальное возмещение составляет 20 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае на программу детского туристического кешбэка было направлено 5 млрд рублей, в июне — ещё 4,5 млрд рублей.