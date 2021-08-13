Санкт-Петербург, 13 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за 12 августа выявлено 1810 инфицированных коронавирусом, что на девять случаев больше, чем днем ранее. Сообщили 13 августа в федеральном оперативном штабе. При это число выздоровевших за сутки выше — 2001 человек.

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Таким образом, образовавшееся в середине июля «плато» по новым суточным случаям заражения в Петербурге начало постепенно снижаться с 9 августа. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 553 119 случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровел в Петербурге за всё время 526 189 человек.

От COVID-19 с марта 2020 года скончалось 19 890 человек, в том числе 42 летальных случая были констатированы за последние сутки. Это на шесть смертей меньше, чем днём ранее. Вместе с тем, снижение смертности от ковдит в городе на Неве наблюдается с 31 июля. При этом Петербург находится на втором месте по суточным и общим случаям смерти от ковида после Москвы.