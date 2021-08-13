Уфа, 13 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Производственный комплекс по изготовлению кроватей, стульев и ортопедических матрасов намерены построить в Башкирии. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Медвеженок на кровати

Сообщается, что инвестор готов вложить в реализацию данного проекта в Туймазинском районе 420 млн рублей. В случае его реализации будут созданы 150 новых рабочих мест. Данный проект получил статус приоритетного: инвестору будут предоставлены налоговые преференции. Помимо этого, республиканское правительство намерено содействовать в получении инвестором льготного займа Фонда развития промышленности РФ.

Отмечается, что данный проект является частью создаваемого в Башкирии мебельного кластера.

«Очень здорово, что проект развивается. Мы создаём один из первых современных кластеров в Башкортостане. И займы Фонда развития промышленности — важный инструмент для поддержки таких производств», — приводит пресс-служба слова главы республики Радия Хабирова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии количество занятых в малом бизнесе до 2024 года должно увеличиться до 537 тысяч человек.