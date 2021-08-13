Иркутск, 13 августа, 2021, 11:44 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Забайкальскому краю сообщило подробности трагедии с захватом в заложники 13-летней девочки. По данным следствия, о том, что ребёнка удерживает малознакомый мужчина в доме по ул. Гагарина, правоохранителям рассказала мать подруги девочки, та, в свою очередь, узнала обо всём из смс-сообщения пострадавшей.

Заложник

После того, как ребёнка удалось вызволить, в подполье сарая с признаками насильственной смерти были обнаружены родственники девочки — 74-летняя бабушка и её 48-летний сын.

Установлено, что удерживавший девочку мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений, в числе которых убийство.

Также известно, что мать несовершеннолетней ранее была лишена родительских прав. Опекуном ребёнка являлась бабушка (убитая).

По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Тайшета, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

Кроме того, следователями проверяются факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей должностными лицами органов опеки и попечительства по контролю за семьёй пострадавших, ненадлежащего исполнения должностных обязанностей компетентных органов в части контроля за поведением лиц, освобождённых условно-досрочно из мест лишения свободы.

В связи с чем следственным отделом по г. Тайшет СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

В настоящее время с девочкой работают психологи, следователями СК для ребёнка организовано прохождение реабилитации в медицинском учреждении.