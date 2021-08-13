Екатеринбург, 13 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Осенью 2021 года Свердловскую область накроет четвёртая волна коронавируса, сказал журналистам врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьёв.

Nilses Коронавирус

По словам специалиста, к росту заболеваемости COVID-19 приведёт окончание дачного сезона и начало учебного года.

«Четвертой волны, по всей видимости, не избежать», — цитирует врача «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские власти не исключили прихода четвёртой волны коронавируса в регион.