Врач предупредил о четвёртой волне коронавируса на Урале
Екатеринбург, 13 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Осенью 2021 года Свердловскую область накроет четвёртая волна коронавируса, сказал журналистам врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьёв.
Nilses
Коронавирус
По словам специалиста, к росту заболеваемости COVID-19 приведёт окончание дачного сезона и начало учебного года.
«Четвертой волны, по всей видимости, не избежать», — цитирует врача «Е1».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские власти не исключили прихода четвёртой волны коронавируса в регион.