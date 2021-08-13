Пенза, 13 августа, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Пензенской области накануне состоялось очередное заседание избирательной комиссии. По информации пресс-службы ЦИК, одним из вопросов повестки стала регистрация кандидата на должность губернатора от партии «Справедливая Россия — За правду» Алексея Шпагина.

Эмблема ЦИК

После проверки представленных сведений его кандидатура была зарегистрирована. Ранее планировавшая принять участие в кампании от партии «Справедливая Россия — За правду» Анна Очкина была вынуждена снять с выборов свою кандидатуру.

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ИА REGNUM напоминает, на должность губернатора Пензенской области претендуют пять человек. Так, 6 августа удостоверение кандидата в губернаторы получил врио главы региона Олег Мельниченко («Единая Россия»). 11 августа в качестве кандидатов на должность губернатора Пензенской области зарегистрировали Петра Чугая («Российская партии пенсионеров за социальную справедливость»), Олега Шаляпина (КПРФ) и Александра Васильева (ЛДПР).

Выборы главы Пензенской области запланированы в единый день голосования — 19 сентября.

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