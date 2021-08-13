* талибов — запрещённая в России организация

Москва, 13 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Взятие «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) афганского города Кандагар не означает, что они готовы захватить столицу Афганистана Кабул. Об этом 13 августа заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

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«Взятие Кандагара ничего не открывает», — цитирует его РИА Новости.

Так он ответил на вопрос, означает ли захват Кандагара, второго по величине города Афганистана, что для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыта дорога на столицу.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляет о захвате Кандагара — второго по величине города Афганистана.

Кроме того, 12 августа боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль город Газни — столицу одноименной провинции в центре Афганистана.

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