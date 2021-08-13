13 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Польше пора учиться жить без США, разработав новую концепцию внешней политики и безопасности, заново сформулировать, какие же угрозы на самом деле встают перед ней. В этом случае, скорее всего, обнаружится, что Варшава способна прожить без «особых отношений» с Вашингтоном, за которые ей приходится платить дорогую цену.

Станислав Стремидловский, , 12:35 — REGNUM



Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

После того, как Сейм Польши проголосовал за принятие поправок в закон о СМИ, которые препятствуют американскому концерну Discovery владеть польским информационным телеканалом TVN24, а госсекретарь США Энтони Блинкен назвал их угрозой «свободе СМИ» и подрывом «инвестиционного климата», с важным уточняющим заявлением выступил заместитель министра национальной обороны Польши Марчин Очепа. По его словам, «факты таковы, что американцы приветствуются в Польше». Представляющий польскую правящую партию «Право и Справедливость» (PiS) политик рассказал, что слышал о возможности заключения «двустороннего соглашения с американцами», которое позволит им «в виде исключения» присутствовать на польском медиарынке. Итак, проблема снята?

И да, и нет. Варшава уже намекнула Вашингтону на то, в какой стилистике хотела бы решать с ним дела в принципе. Советник президента Польши Павел Муха, комментируя проблему с TVN24, подчеркнул, что в ситуации, когда у американцев появляются какие-либо сомнения, их следует прояснять в текущем режиме. Это приглашение к диалогу, который отсутствует у «Права и Справедливости» с администрацией президента США Джо Байдена. Однако способ, который избрала польская правящая партия, может обернуться ей боком. Как сообщил в интервью порталу Wirtualna Polska бывший посол США в Польше Дэниел Фрид, в Вашингтоне начали задувать новые ветра. Он считает, что теперь во время совещаний в Белом доме обсуждение польских вопросов будет противоречивым, поскольку «мы находимся в реальности, в которой, с одной стороны, существует военно-оборонная логика, а с другой, политическая и бизнес-логика». Фрид утверждает, что в американском правительстве появились «разные идеи» на то, как дальше работать с Польшей. Это означает сложности для будущего диалога. «Я надеюсь, что мы сможем найти выход из этого тупика, — заключает экс-посол. — Вопрос в том, получит ли Ярослав Качиньский (глава PiS. — С. С.) большинство в Сейме и захочет ли он сам предотвратить этот кризис. У меня нет ответа».

Ярослав Качиньский Kancelaria Sejmu

Начнем с военной логики. Варшава не вполне доверяет НАТО, членом которого является, поэтому решила сосредоточиться на заключении двусторонних оборонных соглашений с США, добилась размещения временного американского воинского контингента на польской территории, надеясь в перспективе обеспечить его постоянное пребывание и создать полноценную базу по примеру тех, что есть в Германии. Однако с точки зрения политической логики это не принесло каких-то реальных выгод «Праву и Справедливости». Угрозы, с которыми она сталкивалась, не решались военными средствами. Когда в 2015 году Европейский союз согласился принять многочисленных беженцев, прибывавших из Северной Африки и Ближнего Востока, отбиться от их приема Варшава смогла без помощи американских военных. Кстати, сейчас миграционная проблема снова со всей серьезностью встает перед Польшей, и на этот раз «благодаря» Вашингтону. Как заявляют депутаты Сейма Польши от движения «Конфедерация», США «бегут из Афганистана», вслед за ними бегут афганцы, и это «может вскоре привести к тому, что миграционное давление на Польшу будет исчисляться не сотнями людей, останавливаемых на границе в день, а тысячами».

Вооруженные силы США (сс) U.S. Army. Paolo Bovo

Но и во многих других случаях практически невозможно вспомнить, когда Вашингтон помогал Варшаве завоевать авторитет и повысить политический вес на международной арене. Поляков использовали как пушечное мясо в Ираке и Афганистане, обе эти страны после американской оккупации находятся в разрухе, и похвастаться построением там «демократического» общества вместо прежнего «авторитарного» невозможно. В 2000-х годах польские власти пошли навстречу ЦРУ, разрешив им оборудовать под тайную тюрьму секретную базу в Старе Кейкуты. В 2003 году американские спецслужбы разметили там 11 человек, подозревавшихся в терроризме. Под честное слово сотрудники ЦРУ пообещали, что не будут мучить пленников, но слово не сдержали. В итоге в июле 2014 года Европейский суд по правам человека признал Польшу виновной по делу о тайной тюрьме ЦРУ на территории этого государства. Нарушением, по мнению суда, было то, что Варшава не предотвратила издевательства над заключенными. Польшу обязали заплатить двум узникам компенсацию: аль-Наширеми — 100 тыс. евро и Абу Зубайдахови — 130 тыс. евро. То есть за свои же деньги Варшава только наелась позора.

Тюрьма Дарья Антонова © ИА REGNUM

При президенте США Дональде Трампе польскую правящую партию использовали в американских играх против Германии и Ирана. Сколько было восторгов в Варшаве, когда в феврале 2019 года по инициативе Вашингтона в польской столице прошла международная конференция с участием американских союзников по Ближнему Востоку с акцентом на противодействие Тегерану. В канцелярии президента Польши ее называли «самым важным дипломатическим мероприятием, проводимым в Варшаве, после саммита НАТО в 2016 году». И что она принесла правящей партии? Ничего. О том, как Вашингтон «помог» PiS с противодействием «Северному потоку — 2», говорить сегодня уже не приходится. Однако «Право и Справедливость» по-прежнему пытается заверять поляков в том, что Польша является важнейшим партнером США и с администрацией Байдена тут ничего не изменилось, и одновременно предпринимает шаги, которые вызывают критическую реакцию Вашингтона. Между тем Польше пора учиться жить без США, разработав новую концепцию внешней политики и безопасности, заново сформулировать, какие же угрозы на самом деле встают перед ней. В этом случае, скорее всего, обнаружится, что Варшава способна прожить без «особых отношений» с Вашингтоном, за которые ей приходится платить дорогую цену.