Тюмень, 13 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 275 случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 августа сообщает региональный оперативный штаб.

Chitazdrav.ru Коронавирус

Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял аналогичное количество.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 13 августа коронавирусом заразились 50 228 человек, выздоровели 45 644 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» с начала пандемии на 13 августа в регионе скончались 1124 пациентов с COVID-19 (на 15 человек больше, чем днём ранее).