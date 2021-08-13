Петропавловск-Камчатский, 13 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. После длительного периода молчания активность вулкана Шивелуч на Камчатке резко возросла. Об этом 13 августа сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

NASA JSC Вулкан Шивелуч

«Активность Шивелуча резко возросла после землетрясения, произошедшего 29 июля 2021 года в районе полуострова Аляска, магнитудой 8,2. Лавовый обелиск, формировавшийся в кратере вулкана с начала этого года, разрушился, на его месте выжимается магматический материал. Происходят пепловые выбросы, по склонам движутся раскаленные лавины», — приводятся в сообщении слова сотрудника Ключевской вулканостанции Юрия Демянчука.

Также он указал, что в данный момент нахождение людей в районе вулкана является чрезвычайно опасным.

«От пирокластического потока невозможно убежать, температура внутри потока может достигать 800 градусов Цельсия. Это смертельно опасно для человека, который окажется на его пути. Предсказать, когда и в какую сторону поток пойдет, также чрезвычайно сложно», — пояснил ученый.

При этом в институте отметили, что в случае такого развития событий может произойти разрушение лавового купола.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вблизи отдалённых японских островов Огасавара, расположенных в 1930 километрах к югу от Токио, произошло извержение подводного вулкана.