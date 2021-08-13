Штат Калифорния, США, 13 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Британский автопроизводитель Aston Martin на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич (штат Калифорния, США) представил новый гиперкар Valkyrie Spider. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Aston Martin Гиперкар Valkyrie Spider

Тираж модели составляет всего 85 единиц. В продаже новинка появится в начале второго полугодия 2022 года.

Модель оснащается такой же силовой установкой, что и купе. Это бензиновый 6,5-литровый «атмосферник» V12 мощностью 1014 л. с. (740 Нм), который создан совместно с компанией Cosworth. Дополняют бензиновый агрегат электромотор производительностью 162 л. с. (280 Нм) и семиступенчатый «робот» Ricardo. Таким образом, общая мощность установки достигает 1 155 «лошадей».

Модель получила модернизированный каркас кузова из углеволокна. Кроме того, была проведена точная повторная тарировка как активной аэродинамики, так и систем шасси. Это было сделано для улучшения характеристик автомобиля с открытой крышей.

Ранее компания Automobili Pininfarina представила в Пеббл-Бич серийный автомобиль Battista.

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