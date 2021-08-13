На Камчатке из вулкана Шивелуч по склонам движется раскалённая лава
Петропавловск-Камчатский, 13 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. На Камчатке после длительного «молчания» отмечается резкая активность вулкана Шивелуч — движение спровоцировано землетрясением 29 июня в районе полуострова Аляска.
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«Высокая опасность нахождения на склонах и у подножия вулкана Шивелуч», — сообщил агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» сотрудник Ключевской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Юрий Демянчук.
По словам эксперта, лавовый обелиск, формировавшийся в кратере вулкана с начала этого года, разрушился, на его месте выжимается магматический материал. Происходят пепловые выбросы, по склонам движутся раскаленные лавины.
Более чем 20-летняя история наблюдений за Шивелучем показывает, что при таком развитии событий с высокой степенью вероятности может произойти разрушение лавового купола, пепловая колонна может подняться на высоту до 12 тыс. метров.
Чрезвычайно опасно находиться в районе вулкана.
«От потока невозможно убежать, температура внутри него может достигать 800 градусов Цельсия. Это смертельно опасно для человека, который окажется на его пути. Предсказать, когда и в какую сторону поток пойдет, также чрезвычайно сложно», — предупредил учёный.
Возраст исполина примерно 60−70 тыс. лет.
Как сообщало ИА REGNUM, вблизи отдалённых японских островов Огасавара, расположенных в 1930 километрах к югу от Токио, произошло извержение подводного вулкана.