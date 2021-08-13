Калуга, 13 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Число госуслуг, предоставляемых в электронном виде, будет расти, при этом возможность получить услугу офлайн сохранится, заверил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе форума «Цифровая трансформация», который проходит в Калуге.

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«Количество услуг будет увеличиваться, еще около 200 услуг до конца следующего (2022) года мы переведем в цифру», — сообщил замглавы правительства.

«Но при этом не отменяется и всегда будет существовать возможность для тех, кто хочет получить услугу традиционным, старым образом, офлайн. Такая возможность будет сохраняться», — заверил он.

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