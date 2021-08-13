Бишкек, 13 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров выступил «категорически» против инициативы министра образования страны Болотбека Купешова ввести официальный сбор денег (сооплату) с родителей учеников на ремонт школ. Об этом 13 августа сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев в соцсети Facebook.

Цитата из м/ф «Неуловимый фунтик». реж Анатолий Солин. 1986. СССР Деньги

«Подобный механизм сооплаты не принесёт никакой реальной пользы для улучшения системы образования. Скорее, наоборот, ляжет тяжёлым бременем на плечи родителей учащихся», — процитировал президента его пресс-секретарь.

Сообщается, что Жапаров назвал недопустимыми «поборы» в школах на любые цели. Он распорядился докладывать ему, если станет известно о подобных случаях.

Стоит отметить, что Купешов ранее выступил с инициативой ввести сооплату для родителей учеников школ на поддержку инфраструктуры образовательных учреждений. Предлагалось собирать до 1000 сомов с семьи (около $12).