Пхеньян, 13 августа 2021, 11:45 — REGNUM В КНДР призвали правительство США решить свои собственные проблемы с правами человека, прежде чем «совать нос» в дела других стран. Данный призыв опубликован на официальном сайте министерства иностранных дел КНДР.
«Вместо того, чтобы принимать меры по обеспечению основных прав на существование людей, США бьются над вмешательством во внутренние дела других стран, придираясь к ситуации вокруг прав человека других стран», — говорится в сообщении.
В МИД КНДР отметили, что около 6,5 млн семей и более 15 млн жителей США оказались в положении насильственного выселения в связи с нехваткой средств на оплату жилья.