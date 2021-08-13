Пхеньян, , 11:45 — REGNUM В КНДР призвали правительство США решить свои собственные проблемы с правами человека, прежде чем «совать нос» в дела других стран. Данный призыв опубликован на официальном сайте министерства иностранных дел КНДР.

Флаги США и КНДР

«Вместо того, чтобы принимать меры по обеспечению основных прав на существование людей, США бьются над вмешательством во внутренние дела других стран, придираясь к ситуации вокруг прав человека других стран», — говорится в сообщении.

В МИД КНДР отметили, что около 6,5 млн семей и более 15 млн жителей США оказались в положении насильственного выселения в связи с нехваткой средств на оплату жилья.