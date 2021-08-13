Оренбург, 13 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Жительница Оренбуржья отсудила у больницы Кумертау компенсацию за нанесенный вред, сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

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Судом установлено, что в ноябре 2017 года многодетная мать поступила в перинатальный центр больницы Кумертау для рождения третьего малыша. Во время родов у нее начались осложнения, которые продолжили беспокоить пациентку и после рождения ребенка. Проведенная в июне 2019 года операция состояние женщины не улучшила. Негативные последствия вылились в инвалидность третьей группы. Женщина винила в бедах акушера-гинеколога горбольницы, допустившей халатное отношение к своим должностным обязанностям.

Судебная экспертиза установила факты дефектов оказания медицинской помощи оренбурженке. Суд вынес решение о взыскании с ответчика 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение суда вступило в законную силу.