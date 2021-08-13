Москва, 13 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден призывает страны ОПЕК нарастить производство нефти, хотя во время борьбы за кресло главы Белого дома рассуждал об углеродной нейтральности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявила доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«С одной стороны, Байден в своей предвыборной программе анонсировал возвращение США к соблюдению Парижского соглашения о достижении углеродной нейтральности экономики к 2050 году. С другой, призывает к росту производства углеводородов в мире. США, в свою очередь, располагает емкой ресурсной базой, — отметила она. — Добываемая нефть в основном обеспечивает внутренние потребности, и в последнее время объемы добычи и запасов нефтепродуктов не оказывают значимого влияния на цены на нефть на мировом рынке. Как следствие, ценообразование на моторное топливо может быть выстроено без оглядки на внешнюю конъюнктуру».

Однако, как подчеркнула эксперт, США хотят снизить цены на топливо не путем внутреннего регулирования, а через снижение прибылей стран — экспортеров нефти.

«Хотя снижение добычи нефти странами ОПЕК+ как раз вписывается в мировую зеленую повестку», — добавила Сафонова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если страны ОПЕК снимут ограничения на добычу нефти, то это может привести к обвалу цен на топливо.