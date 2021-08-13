Омск, 13 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались 11 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 августа в областном министерстве здравоохранения.

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За весь период пандемии в Омской области коронавирусная инфекция унесли жизни 1823 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 августа в Омской области выявлено 66 275 носителей коронавируса, выздоровели 48 167 человек.