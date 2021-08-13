Москва, 13 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В топ-3 наиболее интересных национальных проектов для молодёжи России вошли Культура» (35%), «Образование» (34%) и «Экология» (31%), приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Kremlin.ru Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

Также в числе значимых проектов отмечены «Здравоохранение» (25%), «Туризм» (23%), «Жильё» (20%), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (17%), «Наука и университеты» (13%), «Цифровая экономика» (12%), «Малое предпринимательство» (10%)

Девушкам более, чем юношам интересны нацпроекты «Образование» (39% против 24%), «Культура» (38% против 30%), «Здравоохранение» (28% против 20%), «Экология» (33% против 26%). Юноши больше проявляют интерес к нацпроектам «Безопасные и качественные дороги» (23% против 14%), «Наука и университеты» (16% против 11%).

Опрос проведен в июле 2021 года. Опрошены 1500 граждан РФ в возрасте 10−35 лет. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию нацпроектов составило 293,7 млрд рублей или 13,1% от плановых бюджетных назначений.

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