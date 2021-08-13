Уфа, 13 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Мужчину заподозрили в попытке нападения на полицейских в Уфе. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба МВД по региону.

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Сообщается, что полицейские получили информацию о том, что во дворе дома по улице Менделеева мужчина нанес повреждения припаркованному автомобилю «КИА». Они оперативно прибыли на место происшествия.

«Вооруженный … мужчина, успел нанести повреждения еще одной иномарке — «Фольксваген-Туарег». Законные требования сотрудников полиции … гражданин проигнорировал и попытался напасть на стражей порядка. Один из полицейских произвел предупредительный выстрел из табельного оружия в безопасном направлении, однако мужчина не подчинился», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сотрудник полиции вынужден был произвести выстрел на поражение. Подозреваемый был ранен в брюшную полость.

Стражи порядка вызвали скорую помощь, мужчину срочно доставили в медучреждение.

Сейчас по данному факту специалисты проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего.

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